Соцсети: в Скопинском районе произошло смертельное ДТП

В Скопинском районе Рязанской области произошло лобовое столкновение автомобилей. Очевидцы сообщают о трех погибших.

В Скопинском районе Рязанской области произошло лобовое столкновение автомобилей. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

ДТП случилось в ночь на субботу, 23 января, недалеко от села Шелемишево. По предварительной информации, столкнулись «газель» и две легковушки.

По словам очевидцев, в аварии погибли трое человек: «Ехали в 8:00, на месте были полиция, скорая, трупы лежали на обочине».

Выясняется официальная информация.