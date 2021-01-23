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Соцсети: в Скопинском районе произошло смертельное ДТП
В Скопинском районе Рязанской области произошло лобовое столкновение автомобилей. Очевидцы сообщают о трех погибших.

В Скопинском районе Рязанской области произошло лобовое столкновение автомобилей. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

ДТП случилось в ночь на субботу, 23 января, недалеко от села Шелемишево. По предварительной информации, столкнулись «газель» и две легковушки.

По словам очевидцев, в аварии погибли трое человек: «Ехали в 8:00, на месте были полиция, скорая, трупы лежали на обочине».

Выясняется официальная информация.