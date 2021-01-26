Полиция показала фото с места смертельной аварии в Скопинском районе
ДТП произошло 23 января в 6:45 на 270 километре трассы Р-22 «Каспий». «ГАЗель» под управлением 37-летнего жителя Рязанской области столкнулась с автомобилем «ВАЗ-21140», за рулем которой был 40-летний житель Астраханской области.
Полиция показала фото с места смертельной аварии в Скопинском районе. ДТП произошло 23 января в 6:45 на 270 километре трассы Р-22 «Каспий».
«ГАЗель» под управлением 37-летнего жителя Рязанской области столкнулась с автомобилем «ВАЗ-21140», за рулем которой был 40-летний житель Астраханской области.
Водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ» — 41-летний житель Астраханской области —скончались на месте.
В больницу попали водитель «ГАЗели» и 26-летний пассажир «ВАЗа».