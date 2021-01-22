МВД предупредило о наказаниях за ролики с «полицейскими» в TikTok

В подобных роликах люди в форме срывают с себя шевроны и призывают выйти на акции протеста 23 января. Ролики появились в TikTok.

В МВД сообщили, что ролики в соцсетях, на которых люди в форме полицейских призывают выйти на улицы для участия в несогласованных протестах 23 января, являются постановкой. Об этом сообщили в Twitter ведомства.

«Размещенные в социальных сетях видеозаписи с участием граждан в #полицейской форме являются #фейковыми и постановочными. Участники съемок в органах внутренних дел не служат. Принимаются меры к их привлечению к административной ответственности», — говорится в сообщении.

В подобных роликах люди в форме срывают с себя шевроны и призывают выйти на акции протеста 23 января. Ролики появились в TikTok.

Некоторые авторы таких видео заявили, что сняли их для роста просмотров и охватов, передает РБК .

Отметим, к митингам призывают сторонники Алексея Навального, которого задержали после возвращения из Германии.

Первый замглавы МВД России Александр Горовой заявил, что за подобные призывы полиция будет привлекать авторов к ответственности. Роскомнадзор решил оштрафовать за появление таких видео почти все крупные соцсети, а Генпрокуратура потребовала заблокировать ресурсы.