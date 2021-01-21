Мэрия Рязани назвала управляющие компании, которые плохо убирают снег во дворах

За ненадлежащие содержание дворов предусмотрен штраф. Должностным лицам организаций — от 50 до 100 тысяч рублей, юридическим лицам — 250-300 тысяч рублей. ТСЖ — должностное лицо заплатит 4-5 тысяч, юридическое — 40-50 тысяч рублей.

Мэрия Рязани назвала управляющие компании, которые плохо убирают снег во дворах. Такую информацию озвучили на заседании штаба по уборке города в четверг, 21 января, сообщил сайт администрации города.

С 19 по 21 января ответственные специалисты обследовали 1 689 адресов, выдали 179 уведомлений и составили 18 актов. В числе управляющих организаций, неудовлетворительно содержащих свои территории — ООО «Либер», ООО «УК-Первый», ЖК «Умарина», ООО «УК ЖЭУ №1», ООО «ГЖК», ООО «Пик Комфорт», ТСЖ «Наш дом», ООО «ЖКО» Строитель, ООО «ЖЭУ-21». Материалы передали в Госжилинспекцию Рязанской области.

Представители ведомства напоминают, что за ненадлежащие содержание дворов предусмотрен штраф. Должностным лицам организаций — от 50 до 100 тысяч рублей, юридическим лицам — 250-300 тысяч рублей. ТСЖ — должностное лицо заплатит 4-5 тысяч, юридическое — 40-50 тысяч рублей.