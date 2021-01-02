В Рязани залили 12 катков. Всего в зимний период в городе будут работать 28 катков и ледовых площадок, сообщили в управлении по физической культуре и массовому спорту администрации.
Уже залиты и готовы к эксплуатации площадки по адресам:
— ул. Стройкова, д. 65;
— ул. Стройкова, д. 85;
— ул. Васильевская, д. 15;
— ул. Октябрьская, д. 37;
— ул. Керамозавода, д. 38;
— ул. Семена Середы, д. 23/27;
— ул. Новоселов, д. 40А;
— ул. Мехзавода, д. 19;
— ул. 2- е Бутырки, д. 5;
— ул. Новоселов, д. 37;
— ул. Зубковой, д. 30
— ул. Дружная, д. 2А.
Продолжается работа по заливке ледовых площадок. При благоприятных погодных условиях они начнут свою работу. С полным списком адресов можно познакомиться
Администрация напоминает, что при посещении катков необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.