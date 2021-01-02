В Рязани залили 12 катков

В Рязани уже залили 12 катков. Всего в зимний период в Рязани будут работать 28 катков и ледовых площадок. При благоприятных погодных условиях они начнут свою работу.

В Рязани залили 12 катков. Всего в зимний период в городе будут работать 28 катков и ледовых площадок, сообщили в управлении по физической культуре и массовому спорту администрации.

Уже залиты и готовы к эксплуатации площадки по адресам:

— ул. Стройкова, д. 65;

— ул. Стройкова, д. 85;

— ул. Васильевская, д. 15;

— ул. Октябрьская, д. 37;

— ул. Керамозавода, д. 38;

— ул. Семена Середы, д. 23/27;

— ул. Новоселов, д. 40А;

— ул. Мехзавода, д. 19;

— ул. 2- е Бутырки, д. 5;

— ул. Новоселов, д. 37;

— ул. Зубковой, д. 30

— ул. Дружная, д. 2А.

Продолжается работа по заливке ледовых площадок. При благоприятных погодных условиях они начнут свою работу. С полным списком адресов можно познакомиться здесь .

Администрация напоминает, что при посещении катков необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.