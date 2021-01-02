\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 02
Вск, 03
-1°
Пнд, 04
-2°
ЦБ USD 73.88 0 01/01
ЦБ EUR 90.79 0.11 01/01
Нал. USD 73.9 / 77.1 00:24
Нал. EUR 91.2 / 91.79 14:49
Новости
Коронавирус
Публикации
Как могут развлечься рязанцы в зимние каникулы
Новый год на социальной дистанции. Расскажем, как смогу...
1 час назад
434
Как ездить на такси с комфортом и экономить? DiDi предлагает решение
С конца ноября 2020 года для жителей и гостей Рязани ст...
30 декабря 2020 15:58
6 792
Представители ООО «Костино» заявили об искажении фактов со стороны СМИ...
Представители ООО «Костино» заявили об искажении фактов...
29 декабря 2020 20:10
8 295
Горячая война рязанской мэрии за прибыль Ново-Рязанской ТЭЦ. Энергетик...
21 декабря первые лица мэрии впервые за несколько лет с...
29 декабря 2020 14:48
9
9 454
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани залили 12 катков
В Рязани уже залили 12 катков. Всего в зимний период в Рязани будут работать 28 катков и ледовых площадок. При благоприятных погодных условиях они начнут свою работу.

В Рязани залили 12 катков. Всего в зимний период в городе будут работать 28 катков и ледовых площадок, сообщили в управлении по физической культуре и массовому спорту администрации.

Уже залиты и готовы к эксплуатации площадки по адресам:

— ул. Стройкова, д. 65;

— ул. Стройкова, д. 85;

— ул. Васильевская, д. 15;

— ул. Октябрьская, д. 37;

— ул. Керамозавода, д. 38;

— ул. Семена Середы, д. 23/27;

— ул. Новоселов, д. 40А;

— ул. Мехзавода, д. 19;

— ул. 2- е Бутырки, д. 5;

— ул. Новоселов, д. 37;

— ул. Зубковой, д. 30

— ул. Дружная, д. 2А.

Продолжается работа по заливке ледовых площадок. При благоприятных погодных условиях они начнут свою работу. С полным списком адресов можно познакомиться здесь.

Администрация напоминает, что при посещении катков необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.