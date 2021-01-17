Власти Рязани не заплатят подрядчикам за плохую уборку города от снега

Власти Рязани не заплатят подрядчикам за плохую уборку города от снега. По поручению замглавы администрации Рязани Владимира Бурмистрова, проверят все территории.

По поручению замглавы администрации Рязани Владимира Бурмистрова, проверят все территории, за уборку которых ответственны подрядчики. Если на участках найдут существенные недостатки, за работу на них не заплатят. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Владимир Бурмистров в воскресенье, 17 января, провел планерку в Дирекции благоустройства. Обсуждали ликвидацию последствий непогоды, грейдирование территорий, уборку и вывоз снега подрядными организациями.

На совещании отметили, что в дни снегопада Дирекция благоустройства работала в усиленном режиме, задействовали дополнительные бригады и всю технику предприятия. Специалисты работали круглосуточно. Особое внимание уделяли работе с обращениями граждан, поступающими на дежурные телефоны, от активистов и через соцсети.

За два дня с городских улиц вывезли около 10 000 кубометров снега, работало более 100 единиц техники. При этом Владимир Бурмистров подчеркнул, что «на многих дворовых территориях ситуация неудовлетворительная». Есть жалобы на уборку тротуаров, парковок и работу подрядных организаций в отдаленных районах.

По поручению замглавы, все территории, за которые ответственны подрядчики, проверят. За работу на тех участках, где найдут существенные недостатки, им не заплатят. Специалисты уже выехали для осмотра.

Бурмистров поручил на сэкономленные средства рассмотреть возможность приобретения дополнительной спецтехники.

Также на 18 января запланировано большое совещание с участием ответственных специалистов администрации. На нем разберут все поступившие обращения и выявленные нарушения по уборке во дворах.

Напомним, в соцсетях горожане возмущаются, что многие улицы и дороги Рязани не расчищены, как следует.