В рязанских школах из-за морозов могут отменить занятия

В рязанских школах из-за морозов могут отменить занятия. В лицее № 4 руководство разрешило ученикам свободное посещение в случае температуры ниже -20 градусов.

В рязанских школах из-за морозов могут отменить занятия. Так, в лицее № 4 руководство разрешило ученикам свободное посещение в случае температуры ниже -20 градусов. При этом для учащихся 1-4-х классов занятия отменяются при температуре воздуха ниже -20 градусов, для 1-9-х классов — при температуре воздуха ниже -25 градусов.

Занятия для всего лицея отменят при температуре воздуха -30 градусов.

«Обращаем внимание, что при достижении пороговой температуры наружного воздуха родители самостоятельно принимают решение, отправлять ли ребенка в лицей. Если ребенок пришел в лицей, то учителя принимают его и обеспечивают образовательный процесс», — проинформировали родителей.

Если ребенок остается дома, родители должны обязательно сказать об этом классному руководителю до 8:30.

Напомним, по данным метеорологов, в Рязанской области в понедельник, 18 января, температура воздуха местами опустится до -29 градусов ночью и до -23 днем.