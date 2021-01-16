В полиции рассказали подробности ночной проверки бара в Рязани

В полиции рассказали подробности ночной проверки бара в центре Рязани. Проверяющие вошли в помещение бара в 23:45 и обнаружили, что в зале находится более 70 человек. Массово были нарушены требования масочного режима.

Сотрудники полиции 15 января выявили в центре Рязани развлекательное заведение, которое игнорировало противоэпидемические ограничения, сообщается на сайте регионального УМВД.

Сотрудники отдела МВД совместно с представителями регионального Роспотребнадзора проверили соблюдение антиковидного режима в заведениях Рязани.

Полицейским стало известно, что развлекательное заведение на улице Петрова игнорирует распоряжение губернатора.

Проверяющие вошли в помещение бара в 23:45 и обнаружили, что в зале находится более 70 человек. Массово были нарушены требования масочного режима, посетители находились в тесноте, безопасная социальная дистанция не соблюдалась. При проверке документов среди гостей заведения выявили двоих несовершеннолетних. На родителей подростков составили два протокола о неисполнении обязанностей.

Полицейские выявили нарушения в торговле алкогольной продукцией. Зафиксирована продажа спиртного после 23:00. Более 17 литров алкоголя изъяли для проведения экспертизы.

В отношении администрации развлекательного заведения собран материал для возбуждения административного расследования, за это предусмотрено наказание в виде штрафа на юридических лиц от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Рейды мероприятия продолжаются.

Напомним, утром стало известно о ночном рейде полиции в бар на улице Петрова, 10.

15 января Распоряжением губернатора продлены сроки действия режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса. До 1 февраля предприятиям общественного питания в период с 23:00 до 6:00 не разрешается работать.