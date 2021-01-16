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Россиянам рассказали, кто будет получать пенсию более 30 тысяч рублей
Россиянам рассказали, кто будет получать пенсию более 30 тысяч рублей. Такую сумму будут начислять пенсионерам, получавшим до 2019 года 25 тысяч рублей в месяц. В этом месяце страховые пенсии по старости проиндексировали на 6,3%.

Руководитель Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис пояснил, кто из российских пенсионеров в этом году будет получать пенсию больше 30 тысяч рублей. Он рассказал агентству «Прайм», что это пенсионеры, получавшие до 2019 года 25 тысяч рублей в месяц.

По словам эксперта, в этом месяце страховые пенсии по старости проиндексировали на 6,3%, однако россиян с пенсией в 25 тысяч рублей до 2019 года крайне мало.

«На возможность получения страховых пенсий на таком высоком уровне влияет целый ряд факторов, недоступных для большинства россиян. Средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам составляет 17,5 тысяч рублей», — рассказал Биезбардис.

Размер страховой пенсии по старости зависит в том числе от фиксированной выплаты, установленной в едином размере для всех. Остальная сумма высчитывается на основе числа индивидуальных пенсионных коэффициентов. Чем выше «белая» зарплата, которую получал человек, и чем дольше он работал официально, тем выше пенсия.

Эксперт добавил, что страховую пенсию можно увеличить также за счет премиальных коэффициентов. Если выйти на пенсию на пять лет позже, прибавка будет на 40 процентов больше, а если на десять — выплаты удвоятся.

Биезбардис добавил, что большая часть россиян получает очень низкие выплаты.

Напомним, с 1 января рязанским неработающим пенсионерам повысили пенсии. С 87 до 93 рублей увеличилась стоимость пенсионного коэффициента, с 5 334 до 5 686 рублей выросла фиксированная выплата к страховой пенсии. Всего выплаты проиндексированы у 274 тысяч рязанцев.