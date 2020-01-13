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13:17, 13 января 2020 148
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Рязанским пенсионерам повысили пенсию

Рязанским пенсионерам повысили пенсию

С 1 января рязанским неработающим пенсионерам повысили пенсии на 6,6%. Об этом сообщили в отделении ПФР по Рязанской области.

С 87 до 93 рублей увеличилась стоимость пенсионного коэффициента, с 5 334 до 5 686 рублей выросла фиксированная выплата к страховой пенсии. Всего выплаты проиндексированы у 274 тысяч рязанцев.

«Работающие пенсионеры прибавку от индексации получат только после увольнения. ПФР сделает перерасчет спустя четыре месяца, без необходимости подачи заявлений, и с компенсацией за эти месяцы. Таким образом, индексация с 1 января коснулась пенсионеров, уволившихся в сентябре прошлого года и ранее», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 апреля будут проиндексированы выплаты по государственному пенсионному обеспечению, включая соцпенсии у работающих и неработающих получателей — 48 тысяч жителей области.

С 1 февраля вырастут ежемесячные денежные выплаты, которые получают 271 тысяча льготников. Проценты этих индексаций уточняются.

Ранее ПФР приводил суммы увеличения пенсии исходя из ее размера


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