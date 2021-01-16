Больше 30% рязанцев отметили ухудшение состояния воздуха

Более 30% рязанцев отметили ухудшение состояния воздуха. Опрос «Индекс форточки» провели эксперты ОНФ.

В Рязани более 30% опрошенных жителей считают, что состояние воздуха в последние значительно ухудшилось. Так называемый «индекс форточки» проверили эксперты ОНФ.

Они опросили жителей 49 городов — участников нацпроекта «Экология» и городов с уровнем загрязнения воздуха «высокий» и «очень высокий» по данным Росгидромета. В опросе приняли участие 8,4 тысячи человек.

В Рязани, Омске и Улан-Удэ более 30% опрошенных отметили, что состояние атмосферного воздуха стало в последние годы значительно хуже. В остальных городах, по мнению респондентов, ситуация практически не изменилась. Более 50% респондентов считают, что воздух в Новокузнецке, Черногорске, Норильске, Шелехове, Ачинске, Братске, Магнитогорске остается грязным. В городах Белоярское, Зима и Стерлитамак опрос показал, что выбросы носят сезонный характер.

Только 16% респондентов сообщили, что за последние два года воздух улучшился. Наиболее заметно это в Магнитогорске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Челябинске и Череповце — там более 30% жителей согласились с таким мнением.

Ежегодно рязанцы жалуются на «химический» запах в городе. Сообщения об этом появляются в соцсетях и поступают из разных районов. Небольшие превышения сероводорода или диоксида азота давно уже стали нормой для Рязани. Однако в октябре текущего года количество выбросов побило рекорд.