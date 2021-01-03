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Итоги года: химический октябрь в Рязани
Мы продолжаем публиковать серию материалов из спецпроекта РЗН. инфо «Итоги года 2020». Второй текст посвящен химическому запаху в октябре.

Мы продолжаем публиковать серию материалов из спецпроекта РЗН. инфо «Итоги года 2020». Второй текст посвящен химическому запаху в октябре.

Ежегодно рязанцы жалуются на «химический» запах в городе. Сообщения об этом появляются в соцсетях и поступают из разных районов. Небольшие превышения сероводорода или диоксида азота давно уже стали нормой для Рязани. Однако в октябре текущего года количество выбросов побило рекорд.

6 октября жителям города запомнится надолго. Утром Дашково-Песочню «накрыло» запахом навоза. За несколько часов зловоние добралось до Кального, центра города и даже Солотчи. На следующий день удушающее амбре в областном центре мог ощутить каждый.

Резкий запах вызвал у большинства горожан першение в горле, головокружение, тошноту и сухость во рту. Рязанцы сравнивали запах с «туалетом на Казанском вокзале» и «выгребной ямой». Некоторые отметили, что наконец-то маска от коронавируса пригодилась на улице.

Горожане атаковали звонками диспетчерскую службу городского управление по делам ГО и ЧС. На многочисленные жалобы у дежурных следовал один ответ — «лаборатория выезжала и никаких загрязняющих веществ в воздухе не обнаружила».

Через восемь дней история повторилась, Рязань вновь накрыло едким ароматом.

Активисты общественной организации «Дышим чистым» обратились в региональные подразделения минприроды, минздрава и Роспотребнадзора с просьбой установить источник выброса.

Полностью текст читайте в разделе «Итоги года 2020».