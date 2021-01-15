В Рязани эксгибиционист снял штаны перед ребенком

Горожанка рассказала, что в четверг, 14 января, примерно около 18:00 гуляла с детьми на территории школы №60/61 на улице Новаторов. Она везла маленького ребенка на ватрушке, а следом в двух метрах шли ее старшие дети — 11-летняя дочь и девятилетний сын.

В Рязани эксгибиционист снял штаны перед ребенком. Об этом сообщили в одной из городских групп во «ВКонтакте».

Горожанка рассказала, что в четверг, 14 января, примерно около 18:00 гуляла с детьми на территории школы №60/61 на улице Новаторов. Она везла маленького ребенка на ватрушке, а следом в двух метрах шли ее старшие дети — 11-летняя дочь и девятилетний сын.

По словам рязанки, около дома №19 корпус 1 из-за гаража вышел мужчина, который, поравнявшись с детьми, снял штаны перед девочкой.

«Буквально в две секунды она меня догнала и, трясясь от страха и шока, со слезами и, заикаясь, только и смогла сказать: «Мам, дяденька вот так передо мной штаны снял», — описала ситуацию женщина.

Она уточнила, что попыталась догнать мужчину, но не смогла.

«Он бегом от меня. Вижу, люди идут. Я, что есть силы, кричу: «Остановите его! Ребенка обидел!» Но проходящий мимо мужчина больше на меня внимания обратил, чем на него, — вспоминает горожанка. — Пробежал он между 60 и 61 школой, за ограду и в темноте скрылся где-то между домами 23 и 25, а за этими домами овраг. Я не догнала, и не успела засечь, куда конкретно он нырнул».

По словам матери, рост мужчины — примерно 190 сантиметров, он был одет в темные джинсы, темную куртку «какого-то непонятного болотного грязного цвета», капюшон без опушки, черную шапку. На его лице была одноразовая маска.

Женщина утверждает, что рассказала о случившемся директору школы и написала заявление в полицию.

«Все рассказала ей, но, как оказалось, она в курсе появившегося маньяка, и участковый в курсе, просит сообщать о всех подобных случаях ему. Полиция приехала, заявление я написала… но разве есть на них надежда? — возмущается рязанка. — Если они, зная, что подобное уже было перед каникулами, не могут организовать дежурство в районе школ! В этой школе после объединения учится более 1000 детей, многие во вторую смену, большинство детей возвращаются домой одни, без сопровождения».

В полиции сообщили, что ищут мужчину.