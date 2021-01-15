В Рязани полиция начала поиск эксгибициониста
В четверг, 14 января, в полицию поступило сообщение о том, что около школы на улице Новаторов мужчина снял штаны перед ребенком. На место выехал наряд.
В Рязани полиция начала поиск эксгибициониста. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В четверг, 14 января, в полицию поступило сообщение о том, что около школы на улице Новаторов мужчина снял штаны перед ребенком. На место выехал наряд, который собрал информацию о случившемся, в частности, описание внешности эксгибициониста.
Теперь полиция занимается установлением личности и розыском мужчины.