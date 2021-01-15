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Умер актер Александр Воробьев
Актер был занят во многих популярных спектаклях театра, среди которых «Матросская тишина», «Страсти по Бумбарашу», «Псих», «Признания авантюриста Феликса Круля», «Два ангела, четыре человека», «Рассказ о счастливой Москве» и «Лицедей». Артист умер от продолжительной болезни

Заслуженный артист России Александр Воробьев умер на 59-м году жизни. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского театра Олега Табакова.

По словам собеседницы агентства, актер был занят во многих популярных спектаклях театра, среди которых «Матросская тишина», «Страсти по Бумбарашу», «Псих», «Признания авантюриста Феликса Круля», «Два ангела, четыре человека», «Рассказ о счастливой Москве» и «Лицедей».

Отмечается, что артист умер от продолжительной болезни, это был не коронавирус.

Воробев родился 14 февраля 1962 года. Закончил ГИТИС.

Одними из самых известных его ролей были в фильмах «Участок», «Лето волков», «Исчезнувшие», «День дурака», «Громовы. Дом надежды», «Ирония судьбы. Продолжение», «Адмиралъ», «Завод». Также он сыграл в известных сериалах — «Содержанки», «Каменская», «Дальнобойщики». Фото с сайта театра Олега Табакова