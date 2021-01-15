Нарколог рассказал о восстановлении печени после праздников

По его словам, главным условием является отказ от алкоголя. Врач посоветовал обратиться к специалистам, если самостоятельно отказаться от спиртного не получается.

Главврач клиники «Зависимость 24» Алексей Казанцев рассказал, как помочь печени вернуться в нормальное состояние после праздничных перегрузок. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik .

По его словам, главным условием является отказ от алкоголя. Врач посоветовал обратиться к специалистам, если самостоятельно отказаться от спиртного не получается. Он также порекомендовал исключить жирную, острую жареную пищу из рациона.

Казанцев заявил, что длительность восстановления зависит от того, сколько длились нагрузки на печень. Чтобы ускорить процесс, он посоветовал принимать гепатопротекторы и витамины, среди которых витамины группы B, аскорбиновая кислота, калий, магний, натрий. Также врач порекомендовал пить минеральную воду.

Специалист отметил, что для определения серьезных проблем нужно обратиться к гепатологу или терапевту и сдать анализы.

«Биохимический анализ крови четко покажет, есть ли поражение печени», — сказал Алексей Казанцев