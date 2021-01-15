Андрея Рюмина назначили исполняющим обязанности гендиректора ПАО «Россети»

Андрей Рюмин возглавил «Россети Ленэнерго» в январе 2018 года. Ранее работал независимым членом совета директоров «Мосэнерго», генеральным директором «Объединенной Энергетической Компании» (второй по размеру сетевой организации в московском регионе), а также ряде других энергетических и инвестиционных компаний.

Совет директоров ПАО «Россети» возложил исполнение обязанностей генерального директора компании на Андрея Рюмина, ранее возглавлявшего «Россети Ленэнерго». Решение принято 15 января в связи с переходом Павла Ливинского на должность директора вновь созданного департамента энергетики аппарата правительства России.

Андрей Рюмин возглавил «Россети Ленэнерго» в январе 2018 года. Ранее работал независимым членом совета директоров «Мосэнерго», генеральным директором «Объединенной Энергетической Компании» (второй по размеру сетевой организации в московском регионе), а также ряде других энергетических и инвестиционных компаний.

В 2020 году под его руководством были выполнены поручения президента России в части завершения консолидации етырех крупных электросетевых активов путем их присоединения к «Россети Ленэнерго», а также обеспечен полный возврат сглаживания тарифной выручки на территории Санкт-Петербурга.

«Для обеспечения нужд потребителей и развития энергосистем регионов присутствия „Россети Ленэнерго“ введено в эксплуатацию 18 современных высокотехнологичных подстанций, 3 348 МВА трансформаторной мощности и 6 733 км новых линий электропередачи. В результате было обеспечено снижение средней длительности перерывов электроснабжения на 30%. Выполнено технологическое присоединение стратегических объектов, в том числе для нужд газопровода „Северный поток — 2“», — рассказали в ПАО «Россети».

«Начатые в 2018 мероприятия по оптимизации финансово-экономического состояния компании привели к получению в 2019 году максимальной за всю историю деятельности электросетевой компании „Россети Ленэнерго“ чистой прибыли в размере 12,7 млрд рублей. Достигнуто стабильно устойчивое финансовое состояние компании, показатель Долг/EBITDA снижен до 0,9. Рост рыночной капитализации компании за три года составил 23%, при этом стоимость чистых активов увеличилась на 30%. В результате в 2019 году Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное Общество) повысило кредитный рейтинг компании по национальной шкале до уровня ААА (RU) со стабильным прогнозом. В 2019 году Россия впервые по показателю „Подключение к системе электроснабжения“ поднялась на 7 место в рейтинге Всемирного банка Doing Business — благодаря масштабной перестройке процессов компаниями „Россети Московский регион“ и „Россети Ленэнерго“ в г. Москве и г. Санкт-Петербурге», — добавили в компании.