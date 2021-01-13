Илью Варламова с женой и Петра Верзилова задержали в Южном Судане

Россиян сняли с рейса в аэропорту и отвели в полицию. С ними также находятся директор Европейской гимназии Иван Боганцев.

В среду, 13 января, блогера Илью Варламова, его жену Любовь и участника Pussy Riot Петра Верзилова задержали в городе Капуэту в Южном Судане. С ними также находятся директор Европейской гимназии Иван Боганцев, передает « Медуза ».

Россиян сняли с рейса в аэропорту и отвели в полицию. По словам Варламова, это произошло из-за пульта от дрона, который был в багаже блогера. При этом сам дрон у него забрали ранее в Уганде.

«Мы приехали в аэропорт Капоэты, чтобы полететь в Джубу, столицу Южного Судана. Потом приехали какие-то военные или чекисты местные, которые начали обыскивать наш багаж. И они увидели пульт от дрона… И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали. В итоге они сняли нас с самолета и задержали, мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении. Они попытались забрать телефоны, но мы им не отдаем телефоны», — рассказал Варламов.