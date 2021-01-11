Арестован рязанец, который насмерть сбил мужчину на Северной окружной

Обвиняемого заключили под стражу 2 января 2021 года на два месяца. Постановление не вступило в законную силу.

В Рязани арестовали мужчину, который насмерть сбил водителя на Северной окружной. Об этом сообщили в Советском районном суде.

Обвиняемого заключили под стражу 2 января 2021 года на два месяца. Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, 30 декабря 2020 года около 22 часов пьяный 29-летний житель Рязани не справился с управлением и врезался в стоящую на обочине машину, а также сбил 25-летнего водителя. Пострадавшего доставили в ОКБ, где он скончался в тот же день.