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В Рязанской области обновили «ковидную» статистику
Оперштаб при рязанском правительстве обновил статистику по COVID-19 в районах. По состоянию на 11 января, в регионе выявили 19 605 случаев заражения.

Оперштаб при рязанском правительстве обновил статистику по COVID-19 в районах. По состоянию на 11 января, в регионе выявили 19 605 случаев заражения в

  • Рязани — 10 454,
  • Рязанском районе — 776,
  • Скопине — 638,
  • Касимове — 551,
  • Ряжске — 450,
  • Рыбном — 402,
  • Касимовском районе — 397,
  • Сасове — 374,
  • Клепиковском районе — 345,
  • Скопинском районе — 295,
  • Рыбновском районе — 273,
  • Новомичуринске — 267,
  • Шиловском районе — 269,
  • Михайловском районе — 250,
  • Спасском районе — 247,
  • Михайлове — 241,
  • Шилове — 224,
  • Александро-Невском районе — 175,
  • Кораблине — 160,
  • Александро-Невском — 161,
  • Старожиловском районе — 171,
  • Захаровском районе — 136,
  • Сапожке — 131,
  • Сараевском районе — 131,
  • Спасске-Рязанском — 135,
  • Шацком районе — 134,
  • Чучкове — 119,
  • Сасовском районе — 119,
  • Старожилове — 115,
  • Милославском — 120,
  • Спас-Клепиках — 111,
  • Захарове — 105,
  • Сараях — 107,
  • Шацке — 107,
  • Милославском районе — 97,
  • Чучковском районе — 93,
  • Пронске — 85,
  • Ряжском районе — 80,
  • Пронском районе — 82,
  • Ухолове — 74,
  • Кораблинском районе — 71,
  • Путятине — 59,
  • Кадоме — 52,
  • Путятинском районе — 46,
  • Ермиши — 38,
  • Ухоловском районе — 31,
  • Ермишинском районе — 27,
  • Пителине — 24,
  • Сапожковском районе — 25,
  • Пителинском районе — 17,
  • Кадомском районе — 14.