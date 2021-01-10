Скончался начальник бюро судмедэкспертизы Рязанской области Николай Крупнов

В воскресенье, 10 января, ушел из жизни начальник «Бюро СМЭ имени Д. И. Мастбаума», заслуженный работник здравоохранения РФ, кандидат медицинских наук Николай Михайлович Крупнов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.
Губернатор и правительство области выразили глубокие соболезнования.
Николай Любимов направил телеграмму с соболезнованиями в адрес коллег, родных и близких Крупнова.
«Кончина Николая Михайловича стала большой утратой для рязанского общества, всех, кто его знал, кто с ним работал. Он внес значительный вклад в развитие медицины, практического здравоохранения и медицинской экспертизы в регионе и стране. Большого уважения заслуживают его научная и организационная работа на посту начальника ГБУ РО «Бюро СМЭ имени Д. И. Мастбаума», — говорится в тексте телеграммы.