Скончался начальник бюро судмедэкспертизы Рязанской области Николай Крупнов

В воскресенье, 10 января, ушел из жизни начальник «Бюро СМЭ имени Д. И. Мастбаума», заслуженный работник здравоохранения РФ Николай Михайлович Крупнов. Губернатор и правительство Рязанской области выразили глубокие соболезнования.

В воскресенье, 10 января, ушел из жизни начальник «Бюро СМЭ имени Д. И. Мастбаума», заслуженный работник здравоохранения РФ, кандидат медицинских наук Николай Михайлович Крупнов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

Губернатор и правительство области выразили глубокие соболезнования.

Николай Любимов направил телеграмму с соболезнованиями в адрес коллег, родных и близких Крупнова.

«Кончина Николая Михайловича стала большой утратой для рязанского общества, всех, кто его знал, кто с ним работал. Он внес значительный вклад в развитие медицины, практического здравоохранения и медицинской экспертизы в регионе и стране. Большого уважения заслуживают его научная и организационная работа на посту начальника ГБУ РО «Бюро СМЭ имени Д. И. Мастбаума», — говорится в тексте телеграммы.