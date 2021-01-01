Стали известны подробности смертельного ДТП с «семеркой» в Рязанской области

Водитель превысил скорость. Два пассажира получили травмы, одного из них доставили в больницу.

За рулем «семерки», врезавшейся в дерево в Чучкове, был несовершеннолетний без «прав». Об этом пишет ИД « Пресса » со ссылкой на ГИБДД.

Отмечается, что авария произошла в 5:50 1 января.

«За рулем ВАЗ 21074 находился несовершеннолетний без прав управления транспортным средством. Не выбрав скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, водитель столкнулся с деревом», — рассказали в полиции.

В ДТП погиб 17-летний подросток. Два пассажира получили травмы, одного из них доставили в больницу.