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Стали известны подробности смертельного ДТП с «семеркой» в Рязанской области
Водитель превысил скорость. Два пассажира получили травмы, одного из них доставили в больницу.

За рулем «семерки», врезавшейся в дерево в Чучкове, был несовершеннолетний без «прав». Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на ГИБДД.

Отмечается, что авария произошла в 5:50 1 января.

«За рулем ВАЗ 21074 находился несовершеннолетний без прав управления транспортным средством. Не выбрав скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, водитель столкнулся с деревом», — рассказали в полиции.

В ДТП погиб 17-летний подросток. Два пассажира получили травмы, одного из них доставили в больницу.