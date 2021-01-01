В Рязанской области «семерка» врезалась в дерево, погиб несовершеннолетний

В пятницу, 1 января, в поселке Чучково недалеко от поворота к аптеке на Почтовой улице врезалась в дерево «семерка». Об этом пишет ИД «
ДТП произошло в 6 утра. Молодой человек за рулем «семерки» не справился с управлением, машина врезалась в дерево. От удара ее развернуло. Скончался 17-летний пассажир, еще одного пассажира с тяжелыми травмами отправили в Шиловский медицинский центр.
На месте работает следственная группа во главе с начальником следственного отдела Шиловской полиции Антоном Бадаевым.
По словам следователей, в машине находились пятеро несовершеннолетних.
«Предположительно, из-за неопытности водитель не заметил лежачего полицейского на дороге напротив музыкальной школы, и оттуда машину уже понесло на березу», — говорится в сообщении.
Оценку действиям водителя позже дадут работники Госавтоинспекции.