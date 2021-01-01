В Рязанской области «семерка» врезалась в дерево, погиб несовершеннолетний

На месте работает следственная группа во главе с начальником следственного отдела Шиловской полиции Антоном Бадаевым. По словам следователей, в машине находились пятеро несовершеннолетних.

В пятницу, 1 января, в поселке Чучково недалеко от поворота к аптеке на Почтовой улице врезалась в дерево «семерка». Об этом пишет ИД « Пресса ».

ДТП произошло в 6 утра. Молодой человек за рулем «семерки» не справился с управлением, машина врезалась в дерево. От удара ее развернуло. Скончался 17-летний пассажир, еще одного пассажира с тяжелыми травмами отправили в Шиловский медицинский центр.

На месте работает следственная группа во главе с начальником следственного отдела Шиловской полиции Антоном Бадаевым.

По словам следователей, в машине находились пятеро несовершеннолетних.

«Предположительно, из-за неопытности водитель не заметил лежачего полицейского на дороге напротив музыкальной школы, и оттуда машину уже понесло на березу», — говорится в сообщении.

Оценку действиям водителя позже дадут работники Госавтоинспекции.