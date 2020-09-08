Обновлены данные о распространении коронавируса в Рязанской области
В Рязанской области зарегистрировали 7431 с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.
По состоянию на 11:30 во вторник, 8 сентября, в Рязанской области зарегистрировали 7431 с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В оперштабе рассказали о числе заболевших в районах региона.
- 3851 — Рязань;
- 342 — Рязанский район;
- 215 — Ряжск;
- 194 — Рыбное;
- 185 — Касимов;
- 174 — Сасово;
- 170 — Скопин;
- 153 — Новомичуринск;
- 140 — Шиловский район;
- 131 — Рыбновский район;
- 126 — Скопинский район;
- 124 — Касимовский и Клепиковский районы;
- 117 — Михайловский район;
- 108 — Спасский район;
- 88 — Шилово;
- 82 — Михайлов;
- 70 — Александро-Невский;
- 62 — Сараевский район;
- 51 — Александро-Невский район;
- 49 — Пронский район;
- 48 — Кораблино, Шацкий и Сасовский районы;
- 45 — Сапожок;
- 41 — Старожилово;
- 40 — Захаровский и Старожиловский районы, Сараи и Пронск;
- 39 — Шацк;
- 38 — Ряжский район;
- 37 — Милославский район, Спасск-Рязанский;
- 33 — Чучково;
- 31 — Кораблинский район;
- 30 — Чучковский район;
- 29 — Спас-Клепики;
- 28 — Милославское;
- 26 — Захарово;
- 25 — Ермишинский район и Ухолово;
- 20 — Ермишь;
- 19 — Путятино;
- 13 — Кадом;
- 12 — Путятинский, Ухоловский и Сапожковскй районы;
- 7 — Пителинский район;
- 6 — Кадомский район и Пителино.