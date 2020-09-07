Умер актер Сергей Колтаков

Артист скончался на 65-м году жизни.

В понедельник, 7 сентября, на 65-м году жизни скончался актер Сергей Колтаков. Об этом сообщил в Instagram Семен Слепаков.

«Умер гениальный артист и потрясающий человек — Сергей Михайлович Колтаков. Тонкий, умный, талантливый, бесстрашный, с великолепным чувством юмора, — написал Слепаков. — Прощайте, Сергей Михайлович! Вас будет очень сильно не хватать. RIP».

Сергей Колтаков родился 10 декабря 1955 года, окончил актерский факультет ГИТИС. Снимался в таких картинах, как «Зеркало для героя» режиссера Владимира Хотиненко, «Искусство жить в Одессе» Георгия Юнгвальд-Хилькевича, «Армавир» Вадима Абдрашитова и других.