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Умер актер Сергей Колтаков
Артист скончался на 65-м году жизни.

В понедельник, 7 сентября, на 65-м году жизни скончался актер Сергей Колтаков. Об этом сообщил в Instagram Семен Слепаков.

«Умер гениальный артист и потрясающий человек — Сергей Михайлович Колтаков. Тонкий, умный, талантливый, бесстрашный, с великолепным чувством юмора, — написал Слепаков. — Прощайте, Сергей Михайлович! Вас будет очень сильно не хватать. RIP».

Сергей Колтаков родился 10 декабря 1955 года, окончил актерский факультет ГИТИС. Снимался в таких картинах, как «Зеркало для героя» режиссера Владимира Хотиненко, «Искусство жить в Одессе» Георгия Юнгвальд-Хилькевича, «Армавир» Вадима Абдрашитова и других.

Фото «Кино-театр»