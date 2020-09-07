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Партия «Новые люди» обогнала конкурентов и презентовала «Новую Оку»
Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Публикации».

Партия «Новые люди» вошла в пятерку лидирующих среди избирателей. По данным недавнего опроса ВЦИОМ, на предстоящих выборах в рязоблдуму за «Новых людей» готовы проголосовать 6 процентов жителей региона. Об этом заявил ее председатель Алексей Нечаев на пресс конференции, прошедшей в Рязани.

По его словам, с начала июля узнаваемость партии в области увеличилась в семь раз (сейчас это 46 процентов). За этот сравнительно небольшой срок у «Новых людей» появились тысячи единомышленников.

Благодаря их энергии партия стала инициатором сразу нескольких социально значимых проектов на территории различных российских регионов.

Один из них — «Новая река Ока» — презентовал на пресс-конференции доцент Московского архитектурного института, эксперт общественной палаты России Сергей Чураков.

Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Публикации».

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Региональное отделение в Рязанской области политической партии „Новые люди“», созданного для финансирования избирательной кампании по выборам депутатов Рязанской областной думы седьмого созыва