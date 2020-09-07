Обновлены данные о географии распространения коронавируса по Рязанской области
В Рязанской области зарегистрировано 7402 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.
По состоянию на 11:30 в понедельник, 7 сентября, в Рязанской области зарегистрировано 7402 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В оперштабе назвали число заболевших в населенных пунктах региона.
- Рязань — 3834;
- 339 — Рязанский район;
- 215 — Ряжск;
- 194 — Рыбное;
- 183 — Касимов;
- 174 — Сасово;
- 170 — Скопин;
- 153 — Новомичуринск;
- 140 — Шиловский район;
- 131 — Рыбновский район;
- 126 — Скопинский район;
- 124 — Касимовский район;
- 124 — Клепиковский район;
- 117 — Михайловский район;
- 107 — Спасский район;
- 85 — Шилово;
- 82 — Михайлов;
- 70 — Александро-Невский;
- 61 — Сараевский район;
- 51 — Александро-Невский район;
- 49 — Пронский район;
- 48 — Кораблино, Сасовский и Шацкий районы;
- 45 — Сапожок;
- 41 — Старожилово;
- 40 — Захаровский район, Старожиловский районы и Пронск;
- 39 — Сараи и Шацк;
- 37 — Милославский и Ряжский районы, Спасск-Рязанский;
- 33 — Чучково;
- 31 — Кораблинский район;
- 30 — Чучковский район;
- 29 — Спас-Клепики;
- 28 — Милославское;
- 26 — Захарово;
- 25 — Ермишинский район, Ухолово;
- 20 — Ермишь;
- 19 — Путятино;
- 13 — Кадом;
- 12 — Путятинский, Сапожковский и Ухоловский районы;
- 7 — Пителинский район;
- 6 — Кадомский район и Пителино.
Полный список населенных пунктов с заболевшими можно посмотреть