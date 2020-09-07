Обновлены данные о географии распространения коронавируса по Рязанской области

В Рязанской области зарегистрировано 7402 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.

По состоянию на 11:30 в понедельник, 7 сентября, в Рязанской области зарегистрировано 7402 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В оперштабе назвали число заболевших в населенных пунктах региона.

Рязань — 3834;

339 — Рязанский район;

215 — Ряжск;

194 — Рыбное;

183 — Касимов;

174 — Сасово;

170 — Скопин;

153 — Новомичуринск;

140 — Шиловский район;

131 — Рыбновский район;

126 — Скопинский район;

124 — Касимовский район;

124 — Клепиковский район;

117 — Михайловский район;

107 — Спасский район;

85 — Шилово;

82 — Михайлов;

70 — Александро-Невский;

61 — Сараевский район;

51 — Александро-Невский район;

49 — Пронский район;

48 — Кораблино, Сасовский и Шацкий районы;

45 — Сапожок;

41 — Старожилово;

40 — Захаровский район, Старожиловский районы и Пронск;

39 — Сараи и Шацк;

37 — Милославский и Ряжский районы, Спасск-Рязанский;

33 — Чучково;

31 — Кораблинский район;

30 — Чучковский район;

29 — Спас-Клепики;

28 — Милославское;

26 — Захарово;

25 — Ермишинский район, Ухолово;

20 — Ермишь;

19 — Путятино;

13 — Кадом;

12 — Путятинский, Сапожковский и Ухоловский районы;

7 — Пителинский район;

6 — Кадомский район и Пителино.