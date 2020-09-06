Обновлены данные о распространении коронавируса по Рязанской области

В Рязанской области зарегистрировано 7372 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.

По состоянию на 11:00 в воскресенье, 6 сентября, в Рязанской области зарегистрировано 7372 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В оперштабе назвали число заболевших в населенных пунктах региона.

3817 — Рязань;

337 — Рязанский район;

215 — Ряжск;

191 — Рыбное;

183 — Касимов;

174 — Сасово;

168 — Скопин;

151 — Новомичуринск;

140 — Шиловский район;

131 — Рыбновский район;

125 — Скопинский район;

124 — Касимовский и Клепиковский районы;

117 — Михайловский район;

105 — Спасский район;

85 — Шилово;

82 — Михайлов;

70 — Александро-Невский;

61 — Сараевский район;

51 — Александро-Невский район;

49 — Пронский район;

48 — Кораблино и Сасовский район;

45 — Сапожок;

41 — Старожилово;

40 — Захаровский, Старожиловский районы и Пронск;

39 — Сараи и Шацк;

37 — Милославский и Ряжский районы, Спасск-Рязанский;

33 — Чучково;

31 — Кораблинский район;

30 — Чучковский район;

29 — Спас-Клепики;

28 — Милославское;

26 — Захарово;

25 — Ермишинский район;

24 — Ухолово;

20 — Ермишь;

19 — Путятино;

13 — Кадом;

12 — Путятинский, Ухоловский и Сапожковский районы;

7 — Пителинский район;

6 — Кадомский район и Пителино.