Обновлены данные о распространении коронавируса по Рязанской области
В Рязанской области зарегистрировано 7372 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.
По состоянию на 11:00 в воскресенье, 6 сентября, в Рязанской области зарегистрировано 7372 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В оперштабе назвали число заболевших в населенных пунктах региона.
- 3817 — Рязань;
- 337 — Рязанский район;
- 215 — Ряжск;
- 191 — Рыбное;
- 183 — Касимов;
- 174 — Сасово;
- 168 — Скопин;
- 151 — Новомичуринск;
- 140 — Шиловский район;
- 131 — Рыбновский район;
- 125 — Скопинский район;
- 124 — Касимовский и Клепиковский районы;
- 117 — Михайловский район;
- 105 — Спасский район;
- 85 — Шилово;
- 82 — Михайлов;
- 70 — Александро-Невский;
- 61 — Сараевский район;
- 51 — Александро-Невский район;
- 49 — Пронский район;
- 48 — Кораблино и Сасовский район;
- 45 — Сапожок;
- 41 — Старожилово;
- 40 — Захаровский, Старожиловский районы и Пронск;
- 39 — Сараи и Шацк;
- 37 — Милославский и Ряжский районы, Спасск-Рязанский;
- 33 — Чучково;
- 31 — Кораблинский район;
- 30 — Чучковский район;
- 29 — Спас-Клепики;
- 28 — Милославское;
- 26 — Захарово;
- 25 — Ермишинский район;
- 24 — Ухолово;
- 20 — Ермишь;
- 19 — Путятино;
- 13 — Кадом;
- 12 — Путятинский, Ухоловский и Сапожковский районы;
- 7 — Пителинский район;
- 6 — Кадомский район и Пителино.
Полный список населенных пунктов с заболевшими можно посмотреть