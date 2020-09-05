Видео: на площади Ленина массово останавливают водителей

За несколько часов автоинспекторы выявили более десятка нарушений ПДД.

В субботу, 5 сентября, на площади Ленина массово останавливают водителей. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

За несколько часов автоинспекторы выявили более десятка нарушений ПДД.

За сутки во время рейдов сотрудники ГИБДД пресекли 6 470 нарушений, в том числе, поймали четверых пьяных водителей, троих водителей без «прав».

Отмечается, что 27 нарушений совершили пешеходы.