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Под Рязанью завершился «Авиадартс — 2020»
Кубок международных игр «Авиадартс-2020» вручили команде России.

В субботу, 5 сентября, в Рязанской области завершился «Авиадартс — 2020». Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Вице-губернатор Игорь Греков на закрытии сообщил, что «Авиадартс» стал «гордостью региона и неотъемлемой частью его истории».

Он поздравил участников соревнований с завершением конкурса, а также поблагодарил Минобороны и командование Воздушно-космических сил за проведение конкурса в регионе.

«Мастерство, которое демонстрирует сегодняшнее поколение военных летчиков — наглядное свидетельство готовности к защите воздушных рубежей наших союзных государств», — отметил на закрытии заместитель главнокомандующего ВКС Андрей Юдин.

На мероприятии наградили номинантов и победителей конкурса.

Кубок международных игр «Авиадартс-2020» вручили команде России, которую признали сильнейшей в общем зачете.

Вице-губернатор Игорь Греков вручил специальный приз от губернатора Николая Любимова «Рязанские симпатии» заместителю начальника по летной подготовке 43 Центра боевого применения и переучивания летного состава Дальней авиации подполковнику Андрею Быкову.

В завершение торжественного закрытия соревнований состоялись показательные полеты авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи».

Напомним, «Авиадартс-2020» проходил в рамках «Армейских международных игр». В соревнованиях участвовали 42 экипажа команд России и Беларуси.