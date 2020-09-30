Жителя Урала приговорили к 3,5 года колонии за убийство двух котов
На суде мужчина заявил, что коты «мешали ему».
Жителя Свердловской области приговорили к трем годам колонии за убийство двух котов. Об этом в среду, 30 сентября,
По версии следствия, 16 января пьяный мужчина на глазах матери избил металлической кочергой двух ее котов по кличке Яша и Мармыш. Животные умерли от травм.
На суде мужчина заявил, что коты «мешали ему».
Жителя Урала признали виновным по статье «Жестокое обращение с несколькими животными, в целях причинения им боли и страданий из хулиганских побуждений, повлекшее их гибель». Отмечается, что суд нашел в его действиях рецидив.
Приговор еще не вступил в законную силу.