Жителя Урала приговорили к 3,5 года колонии за убийство двух котов

На суде мужчина заявил, что коты «мешали ему».

Жителя Свердловской области приговорили к трем годам колонии за убийство двух котов. Об этом в среду, 30 сентября, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, 16 января пьяный мужчина на глазах матери избил металлической кочергой двух ее котов по кличке Яша и Мармыш. Животные умерли от травм.

На суде мужчина заявил, что коты «мешали ему».

Жителя Урала признали виновным по статье «Жестокое обращение с несколькими животными, в целях причинения им боли и страданий из хулиганских побуждений, повлекшее их гибель». Отмечается, что суд нашел в его действиях рецидив.

Приговор еще не вступил в законную силу.