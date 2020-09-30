В Подмосковье мужчина похитил 16-летнюю девушку
Девушке удалось сбежать.
В Подмосковье мужчина похитил 16-летнюю девушку. Ей удалось сбежать, передает
По данным следствия, 25 сентября обвиняемый, увидев на остановке на Ельдигинском шоссе девушку, спросил у нее дорогу до деревни Алешино, и предложил подвезти. Девушка села в машину, где мужчина напал на нее, связал руки веревкой, и, угрожая ножом, отобрал телефон и повез в неизвестном направлении.
Девушка сбежала. Добраться до дома ей помог проезжавший мимо водитель.
Подозреваемого нашли. Им оказался 40-летний москвич.
Мужчине предъявили обвинение в разбойном нападении с применением оружия (часть 2 статьи 162 УК) и похищении (статья 126 УК).