В Подмосковье мужчина похитил 16-летнюю девушку

Девушке удалось сбежать.

В Подмосковье мужчина похитил 16-летнюю девушку. Ей удалось сбежать, передает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУСК России по Московской области Ольгу Врадий.

По данным следствия, 25 сентября обвиняемый, увидев на остановке на Ельдигинском шоссе девушку, спросил у нее дорогу до деревни Алешино, и предложил подвезти. Девушка села в машину, где мужчина напал на нее, связал руки веревкой, и, угрожая ножом, отобрал телефон и повез в неизвестном направлении.

Девушка сбежала. Добраться до дома ей помог проезжавший мимо водитель.

Подозреваемого нашли. Им оказался 40-летний москвич.

Мужчине предъявили обвинение в разбойном нападении с применением оружия (часть 2 статьи 162 УК) и похищении (статья 126 УК).