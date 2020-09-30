Рязанку заочно лишили родительских прав

Женщина родила четверых детей.

Жительницу Клепиковского района заочно лишили родительских прав. Об этом в среду, 30 сентября, сообщила пресс-служба районного суда.

Женщина родила четверых детей, но «полностью устранилась от их воспитания и содержания». Фактически воспитанием троих младших детей занимается временный опекун, где находится мать сейчас неизвестно.

«Ранее ответчица была ограничена в родительских правах, но своего поведения не изменила», — отметили в суде.

Суд заочно лишил рязанку родительских прав и назначил алименты на детей.

Приговор не вступил в законную силу.