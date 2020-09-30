Роспотребнадзор не исключил возможности возвращения ограничений из-за коронавируса

В течение последних двух недель в стране растет число случае заражения COVID-19.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила « Интерфаксу », что в случае ухудшения эпидемической обстановки в стране могут вернуть ограничения из-за коронавируса.

Пшеничная не уточнила, какие именно ограничения могут вернуть. По ее словам, все будет зависеть от динамики заболеваемости.

В течение последних двух недель в стране растет число случае заражения COVID-19.

Наталья Пшеничная посоветовала соблюдать меры безопасности.

«Мы можем выйти на плато в течение ближайших десяти дней, а можем в начале ноября. Все зависит от мер контроля над инфекцией», — уточнила она.