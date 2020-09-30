Роспотребнадзор не исключил возможности возвращения ограничений из-за коронавируса
В течение последних двух недель в стране растет число случае заражения COVID-19.
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила «
Пшеничная не уточнила, какие именно ограничения могут вернуть. По ее словам, все будет зависеть от динамики заболеваемости.
В течение последних двух недель в стране растет число случае заражения COVID-19.
Наталья Пшеничная посоветовала соблюдать меры безопасности.
«Мы можем выйти на плато в течение ближайших десяти дней, а можем в начале ноября. Все зависит от мер контроля над инфекцией», — уточнила она.