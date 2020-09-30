Полиция ищет очевидцев аварии с пострадавшими в Горроще

Очевидцев просят обращаться по телефону (4912)29-74-99.

Полиция ищет очевидцев аварии, которая произошла 21 сентября в Горроще. Информацию опубликовали на сайте регионального УМВД.

По предварительной информации, примерно в 20:30 у дома №15 на улице Весенней 25-летний рязанец на Renault Symbol при повороте не уступил дорогу и столкнулся с «ВАЗ-2104» под управлением 32-летнего жителя области. Водителей госпитализировали с травмами.

Очевидцев просят обращаться по телефону (4912)29-74-99.