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Директор «Рязаньэнерго» поздравил преподавателей и студентов радиоуниверситета
Торжественную церемонию провели в новом формате.

Директор «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» Сергей Котенев поздравил преподавателей и студентов радиоуниверситета с началом учебного года. Он посетил учебный комплекс вуза.

Торжественную церемонию провели в новом формате — все происходящее в импровизированной телестудии и на концертной площадке транслировали в прямом эфире в университетские аудитории РГРТУ.

Выступая от лица работодателей, Сергей Котенев подчеркнул, что коллектив электроэнергетической компании должен состоять из хорошо подготовленных к ответственной работе специалистов, получивших качественное образование по направлению «Электроэнергетика», а в качестве подготовки студентов РГРТУ сомневаться не приходится, так как предприятие имеет значительный опыт сотрудничества с вузом.

С 2012 года между «Рязаньэнерго» и радиоуниверситетом действует соглашение о сотрудничестве, в рамках которого энергетики эффективно взаимодействуют с университетом в вопросах обучения персонала, социально-трудовой адаптации студентов и выпускников. Сотрудники «Рязаньэнерго» повышают квалификацию на базе РГРТУ, студенты имеют возможность прохождения производственной и преддипломной практики.

«В „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“ уделяется значительное внимание возрождению традиции трудового воспитания молодежи как важной составляющей профессиональной ориентации и привлечения квалифицированных кадров к работе в сфере энергетики. Поэтому предприятие на регулярной основе организовывает трудовое лето для студентов: принимает в штат бойцов энергетических отрядов из учебных заведений, которые готовят специалистов по профильным для электроэнергетической отрасли направлениям, в том числе из РГРТУ», — рассказали в компании.

«В настоящее время в „Рязаньэнерго“ уже трудятся немало выпускников университета, поэтому мы намерены развивать наше дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество», — отметил Сергей Котенев.