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В среду в Рязани прозвучит сигнальная сирена
Систему оповещения о чрезвычайных ситуациях проверят на готовность к использованию по назначению.

В среду, 30 сентября в Рязанской области включат сирену. Экстренный сигнал прозвучит 10:25 сообщила пресс-служба ГУ МЧС.

Систему оповещения о чрезвычайных ситуациях проверят на готовность к использованию по назначению.

Рязанцев призвали сохранять спокойствие, оставаться на своих местах и не прерывать занятия или работу.

В 10:35 заменят телерадиоэфир проверочным сигналом оповещения.