В среду в Рязани прозвучит сигнальная сирена
Систему оповещения о чрезвычайных ситуациях проверят на готовность к использованию по назначению.
В среду, 30 сентября в Рязанской области включат сирену. Экстренный сигнал прозвучит 10:25 сообщила
Систему оповещения о чрезвычайных ситуациях проверят на готовность к использованию по назначению.
Рязанцев призвали сохранять спокойствие, оставаться на своих местах и не прерывать занятия или работу.
В 10:35 заменят телерадиоэфир проверочным сигналом оповещения.