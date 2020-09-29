Путин намерен продлить «коронавирусные» выплаты врачам до 1 января

Теперь выплаты намерены начслять за отработанные смены.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение правительства продлить дополнительные выплаты медикам за работу с «коронавирусными» пациентами до 1 января. Об этом пишет « Лайф ».

Теперь выплаты намерены начслять за отработанные смены. Так, оплата за одну смену не изменится, однако в случае переработок медики получат большую сумму за выполненную работу, рассказала зампредседателя Правительства Татьяна Голикова.

Вице-премьер добавила, что выплаты должны распространяться на врачей, средний и младший персонал стационаров, сотрудников амбулаторного звена, а также на врачей, средний и младший персонал скорой помощи.

По ее словам, дальнейшее решение вопроса о выплатах будет предложено исходя из будущей эпидемиологической ситуации.