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Госдума отклонила законопроект о выплатах для домохозяек
Право на выплаты предполагалось предоставить одному члену семьи, если размер среднедушевого дохода в ней меньше величины прожиточного минимума в регионе.

Госдума отклонила законопроект о ежемесячных выплатах в размере МРОТ для неработающих женщин или мужчин, которые занимаются домашним хозяйством (уборкой, приготовлением еды, уходом за детьми или стариками), передает РИА Новости.

Право на выплаты предполагалось предоставить одному члену семьи, если размер среднедушевого дохода в ней меньше величины прожиточного минимума в регионе.

Кабмин не одобрил этот документ. По мнению правительства, реализация проекта потребует выделения средств федерального бюджета, однако в проекте закона не указаны «источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств».