Эксперты рассказали, как правильно заряжать смартфон

Специалисты советуют подключать зарядку до того, как уровень заряда упадёт ниже 10%.

Эксперты рассказали, как правильно заряжать смартфон, передает РИА Новости.

Так, не рекомендуется заряжать телефон ниже 10%. Также эксперты рекомендуют использовать качественные зарядные устройства.

Смартфоны нельзя долго держать подключенными к розетке. Быстрое зарядное устройство может ускорить износ батареи телефона.

Кроме того, эксперты предостерегают от пользования мобильными устройствами на холоде.