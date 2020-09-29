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Эксперты рассказали, как правильно заряжать смартфон
Специалисты советуют подключать зарядку до того, как уровень заряда упадёт ниже 10%.

Эксперты рассказали, как правильно заряжать смартфон, передает РИА Новости.

Так, не рекомендуется заряжать телефон ниже 10%. Также эксперты рекомендуют использовать качественные зарядные устройства.

Смартфоны нельзя долго держать подключенными к розетке. Быстрое зарядное устройство может ускорить износ батареи телефона.

Кроме того, эксперты предостерегают от пользования мобильными устройствами на холоде.