Эксперты рассказали, как правильно заряжать смартфон
Специалисты советуют подключать зарядку до того, как уровень заряда упадёт ниже 10%.
Эксперты рассказали, как правильно заряжать смартфон,
Так, не рекомендуется заряжать телефон ниже 10%. Также эксперты рекомендуют использовать качественные зарядные устройства.
Смартфоны нельзя долго держать подключенными к розетке. Быстрое зарядное устройство может ускорить износ батареи телефона.
Кроме того, эксперты предостерегают от пользования мобильными устройствами на холоде.