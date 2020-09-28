Рэпер Black Santa снял клип о рязанцах

Исполнитель зачитывал рэп в вышиванке, косил траву, гулял по полям и снимался на фоне берез.

Рэпер Bllack-santa снял клип о рязанцах. Исполнитель зачитывал рэп в вышиванке, косил траву, гулял по полям и снимался на фоне берез. В ролике также есть виды города (улица Почтовая, памятники Ленину и Маргелову) и Старой Рязани.

«Золотые купола рязанского кремля, от Ленина до Победы — это я. Где грибы сами съедят тебя глазами — это я, это мы, это Рязань», — зачитал Bllack-santa.