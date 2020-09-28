На выезде из Песочни экипаж ГИБДД попал в аварию

ДТП произошло на перекрестке около ТЦ «Европа».

Утром в понедельник, 28 сентября, на выезде из Песочни экипаж ГИБДД попал в аварию. ДТП произошло на перекрестке около торгового центра «Европа».

По словам очевидца, машина автоинспекторов ехала по улице Советской Армии, второй автомобиль — по улице Новоселов.

«Удар был такой силы что развернуло обе машины, — пояснил очевидец. — Через очень короткое время приехал второй экипаж ДПС для оформления протокола».

Позже в полиции прокомментировали информацию.