В полиции прокомментировали ДТП на выезде из Песочни

Патрульный автомобиль Skoda Rapid столкнулся с «четырнадцатой».

В пресс-службе регионального управления МВД прокомментировали ДТП, произошедшее утром в понедельник, 28 сентября, на выезде из Песочни.

Там рассказали, что авария произошла около 8:05 на улице Советской Армии около дома №14/9 на регулируемом перекрестке.

Патрульный автомобиль Skoda Rapid столкнулся с «четырнадцатой» под управлением 39-летнего рязанца.

«Патрульный автомобиль двигался с включенными проблесковыми маячками и включенным специальным звуковым», — отметили в сообщении.

Машины получили повреждения. Проводится проверка.