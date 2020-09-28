В полиции прокомментировали ДТП на выезде из Песочни
Патрульный автомобиль Skoda Rapid столкнулся с «четырнадцатой».
В пресс-службе регионального управления МВД прокомментировали ДТП, произошедшее утром в понедельник, 28 сентября, на выезде из Песочни.
Там рассказали, что авария произошла около 8:05 на улице Советской Армии около дома №14/9 на регулируемом перекрестке.
Патрульный автомобиль Skoda Rapid столкнулся с «четырнадцатой» под управлением 39-летнего рязанца.
«Патрульный автомобиль двигался с включенными проблесковыми маячками и включенным специальным звуковым», — отметили в сообщении.
Машины получили повреждения. Проводится проверка.