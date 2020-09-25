\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 25
20°
Сбт, 26
18°
Вск, 27
18°
ЦБ USD 76.82 -0.36 26/09
ЦБ EUR 89.66 -0.32 26/09
Нал. USD 77.05 / 79.01 13:38
Нал. EUR 89.75 / 90.3 14:01
Новости
Коронавирус
Публикации
Автоградбанк присоединился к Программе льготного кредитования малого и...
Льготные кредиты представители малого и среднего бизнес...
1 час назад
381
Единственная школа риелторов в Рязани отмечает 12-ый день рождения
Чему учат в «Центральной школе недвижимости» и почему б...
23 сентября 2020 16:18
5 998
ГК «Зеленый сад» завершил строительство жилого комплекса «Гранд Комфор...
«Зеленый сад» в очередной раз подтвердил статус застрой...
23 сентября 10:33
6 650
Тоннель над Лыбедью с подсветкой. Во что городские власти хотят превра...
Ремонт планируют завершить к июлю следующего года, и об...
22 сентября 15:59
9 938
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Рязанской области число заболевших коронавирусом превысило восемь тысяч
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 8 013 человек.

В Рязанской области число заболевших коронавирусом превысило восемь тысяч. Об этом сообщил оперштаб региона в пятницу, 25 сентября.

С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 8 013 человек.

Список:

  • Рязань — 4 176;
  • В Рязанском районе — 372;
  • В Ряжске — 233;
  • В Рыбном — 205;
  • В Касимове — 202;
  • В Скопине — 196;
  • В Сасове — 184;
  • В Новомичуринске — 158;
  • В Шиловском районе — 147;
  • В Рыбновском районе — 145;
  • В Скопинском районе — 141;
  • В Касимовском районе — 130;
  • В Клепиковском районе — 129;
  • В Михайловском районе — 122;
  • В Спасском районе — 118;
  • В Шилове — 93;
  • В Михайлове — 84;
  • В Александро-Невском — 71;
  • В Сараевском районе — 65;
  • В Сасовском районе — 54;
  • В Александро-Невском районе — 53;
  • В Старожиловском районе — 51
  • В Пронском районе — 50;
  • В Шацком районе — 49;
  • В Кораблине — 48;
  • В Сапожке и Старожилове — по 45;
  • В Спасске-Рязанском — 44;
  • В Сараях — 42;
  • В Захаровском районе;
  • В Пронске и Шацке — по 40;
  • В Ряжском районе — 39;
  • В Милославском районе — 38;
  • В Чучкове — 35;
  • В Кораблинском районе — 33;
  • В Милославском — 31;
  • В Чучковском районе и в Спас-Клепиках — по 31;
  • В Захарове и Ухолове — по 29;
  • В Ермишинском районе — 25;
  • В Ермиши и Путятине — по 20;
  • В Кадоме и в Путятинском районе — по 18;
  • В Сапожковском и Ухоловском районах — по 12;
  • В Пителинском районе -8;
  • В Кадомском районе и в Пителине — по 6.