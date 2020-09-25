В Рязанской области число заболевших коронавирусом превысило восемь тысяч

С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 8 013 человек.

В Рязанской области число заболевших коронавирусом превысило восемь тысяч. Об этом сообщил оперштаб региона в пятницу, 25 сентября.

С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 8 013 человек.

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