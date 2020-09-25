В Рязанской области число заболевших коронавирусом превысило восемь тысяч
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 8 013 человек.
В Рязанской области число заболевших коронавирусом превысило восемь тысяч. Об этом сообщил оперштаб региона в пятницу, 25 сентября.
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 8 013 человек.
Список:
- Рязань — 4 176;
- В Рязанском районе — 372;
- В Ряжске — 233;
- В Рыбном — 205;
- В Касимове — 202;
- В Скопине — 196;
- В Сасове — 184;
- В Новомичуринске — 158;
- В Шиловском районе — 147;
- В Рыбновском районе — 145;
- В Скопинском районе — 141;
- В Касимовском районе — 130;
- В Клепиковском районе — 129;
- В Михайловском районе — 122;
- В Спасском районе — 118;
- В Шилове — 93;
- В Михайлове — 84;
- В Александро-Невском — 71;
- В Сараевском районе — 65;
- В Сасовском районе — 54;
- В Александро-Невском районе — 53;
- В Старожиловском районе — 51
- В Пронском районе — 50;
- В Шацком районе — 49;
- В Кораблине — 48;
- В Сапожке и Старожилове — по 45;
- В Спасске-Рязанском — 44;
- В Сараях — 42;
- В Захаровском районе;
- В Пронске и Шацке — по 40;
- В Ряжском районе — 39;
- В Милославском районе — 38;
- В Чучкове — 35;
- В Кораблинском районе — 33;
- В Милославском — 31;
- В Чучковском районе и в Спас-Клепиках — по 31;
- В Захарове и Ухолове — по 29;
- В Ермишинском районе — 25;
- В Ермиши и Путятине — по 20;
- В Кадоме и в Путятинском районе — по 18;
- В Сапожковском и Ухоловском районах — по 12;
- В Пителинском районе -8;
- В Кадомском районе и в Пителине — по 6.