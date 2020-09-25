«Почта России» и «Почта Армении» снизят тарифы на отправку посылок между странами

С 1 октября для компаний Армении и России установят «Тариф двух столиц».

«Почта России» и «Почта Армении» (ЗАО «Айпост») договорились о снижении тарифов на посылки из Армении в Россию и обратно, а также о развитии стратегического партнерства. Об этом сообщила пресс-служба российской компании.

С 1 октября для компаний Армении и России установят «Тариф двух столиц». Стоимость отправки посылок из Еревана в Москву и Московскую область и в обратном направлении снизится почти в три раза: посылка весом до 1 кг будет стоить 420 рублей (2 950 драм) вместо 1 200 рублей. Каждый дополнительный килограмм будет стоить 180 рублей (1 250 драм).

Стоимость отправки из остальных регионов Армении в Россию и обратно снизится в полтора раза: она составит 860 рублей (6 000 драм) за 1 кг и 215 рублей (1 500 драм) за каждый дополнительный килограмм.

«Это соглашение существенно облегчает российским еком-компаниям работу с клиентом в Армении — исторически важном для нас регионе. Помимо того, что кратно снижается стоимость отправки товара, поставщик еще и получает возможность использовать 900 отделений почтовой связи в Армении в качестве пунктов выдачи заказов. Это серьезная возможность улучшить сервис, а мы знаем, что скорость, качество и удобство доставки — это очень важный компонент в удовлетворенности клиента», — рассказал гендиректор АО «Почта России» Максим Акимов.