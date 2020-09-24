Названа цена препарата «Авифавир» для лечения коронавируса

Стоимость препарата могут снизить впоследствии.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что препарат «Авифавир» для лечения COVID-19 будет стоить в аптеках около 8 тысяч рублей. Об этом передает РИА Новости .

Специалист назвал цену в 12 тысяч рублей, которую установил ряд аналогов, очень высокой.

Дмитриев добавил, что выход «Авифавира» в аптеки «специально чуть-чуть задержали», чтобы предоставить цену ниже.

«Мы вчера объявили, что наша цена будет около восьми тысяч рублей, что на 30% ниже, чем у аналогов», — рассказал он.

По его словам, стоимость препарата могут снизить впоследствии. Он также заявил, что «Авифавир» могут включить в список жизненно важных препаратов.

Ранее в аптеки поступил препарат «Арепливир», стоимость которого составляет 12 320 рублей за пачку.