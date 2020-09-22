Оперштаб обновил данные о коронавирусе в рязанских городах и селах
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 7891 человек.
Во вторник, 22 сентября, оперштаб обновил данные о коронавирусе в рязанских городах и селах. С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 7891 человек в
- Рязани — 4100 случаев,
- Рязанском районе — 367,
- Ряжске — 231,
- Касимове и Рыбном — по 202,
- Скопине — 192,
- Сасове — 181,
- Новомичуринске — 158,
- Шиловском районе — 144,
- Рыбновском — 142,
- Скопинском районе — 138,
- Касимовском — 128,
- Клепиковском районе — 128,
- Михайловском — 122,
- Спасском районе — 117,
- Шилове — 93,
- Михайлове — 83,
- Александро-Невском — 71,
- Сараевском районе — 65,
- Сасовском районе — 54,
- Александро-Невском районе — 52,
- Пронском районе — 50,
- Старожиловском районе — 49,
- Кораблине — 48,
- Шацком районе — 48,
- Сапожке — 45,
- Старожилове — 43,
- Сараях — 42,
- Спасске-Рязанском — 42,
- Захаровском районе — 40,
- Пронске и Шацке — по 40,
- Ряжском районе — 39,
- Милославском районе — 38,
- Чучкове — 35,
- Кораблинском районе — 33,
- Спас-Клепиках — 30,
- Захарове — 29,
- Ухолове — 26,
- Ермишинском районе — 25,
- Ермиши и Путятине — по 20,
- Кадоме — 17,
- Путятинском районе — 17,
- Сапожковском — 12,
- Ухоловском районе — 12,
- Пителинском — 7,
- Кадомском — 6,
- Пителине — 6.