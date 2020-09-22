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Оперштаб обновил данные о коронавирусе в рязанских городах и селах
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 7891 человек.

Во вторник, 22 сентября, оперштаб обновил данные о коронавирусе в рязанских городах и селах. С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 7891 человек в

  • Рязани — 4100 случаев,
  • Рязанском районе — 367,
  • Ряжске — 231,
  • Касимове и Рыбном — по 202,
  • Скопине — 192,
  • Сасове — 181,
  • Новомичуринске — 158,
  • Шиловском районе — 144,
  • Рыбновском — 142,
  • Скопинском районе — 138,
  • Касимовском — 128,
  • Клепиковском районе — 128,
  • Михайловском — 122,
  • Спасском районе — 117,
  • Шилове — 93,
  • Михайлове — 83,
  • Александро-Невском — 71,
  • Сараевском районе — 65,
  • Сасовском районе — 54,
  • Александро-Невском районе — 52,
  • Пронском районе — 50,
  • Старожиловском районе — 49,
  • Кораблине — 48,
  • Шацком районе — 48,
  • Сапожке — 45,
  • Старожилове — 43,
  • Сараях — 42,
  • Спасске-Рязанском — 42,
  • Захаровском районе — 40,
  • Пронске и Шацке — по 40,
  • Ряжском районе — 39,
  • Милославском районе — 38,
  • Чучкове — 35,
  • Кораблинском районе — 33,
  • Спас-Клепиках — 30,
  • Захарове — 29,
  • Ухолове — 26,
  • Ермишинском районе — 25,
  • Ермиши и Путятине — по 20,
  • Кадоме — 17,
  • Путятинском районе — 17,
  • Сапожковском — 12,
  • Ухоловском районе — 12,
  • Пителинском — 7,
  • Кадомском — 6,
  • Пителине — 6.