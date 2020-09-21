В Рязанской области женщина погибла под колесами поезда
Потерпевшая скончалась на месте от полученных травм.
Утром в 5:30 в понедельник, 21 сентября, в Спасском районе проходивший мимо станции Проня пассажирский поезд на 262-м километре сбил женщину. Об этом пишет ИД «
Потерпевшая скончалась на месте от полученных травм.
В администрации Заречинского поселения рассказали, что у погибшей женщины была дача в селе Заречье.
Утром она спешила через железнодорожные пути на станцию, чтобы успеть на электричку. В сообщении отметили, что из-за спешки женщина могла не заметить приближающийся поезд.
Проверку проводит Рязанский линейный отдел МВД России на транспорте.