В Рязанской области женщина погибла под колесами поезда

Потерпевшая скончалась на месте от полученных травм.

Утром в 5:30 в понедельник, 21 сентября, в Спасском районе проходивший мимо станции Проня пассажирский поезд на 262-м километре сбил женщину. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Потерпевшая скончалась на месте от полученных травм.

В администрации Заречинского поселения рассказали, что у погибшей женщины была дача в селе Заречье.

Утром она спешила через железнодорожные пути на станцию, чтобы успеть на электричку. В сообщении отметили, что из-за спешки женщина могла не заметить приближающийся поезд.

Проверку проводит Рязанский линейный отдел МВД России на транспорте.