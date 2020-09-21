На мосту у цирка начался сложнейший этап работ — министр транспорта

Работы по ремонту моста у цирка начались 7 сентября.

На мосту у цирка проходит сложный этап работ. Об этом сообщил министр транспорта и автодорог Рязанской области Вадим Решетник.

«Непростой этап связан с выносом коммуникаций из самой структуры моста. Мы рассчитываем, что его удастся сделать до конца сентября. Это только первый шаг к большому ремонту, который нам предстоит», — рассказал Решетник.

По его словам, на данный момент работы на участке выполняются в срок. «Рисков в настоящее время не выявлено», — подчеркнул министр.

Напомним, работы по ремонту моста у цирка начались 7 сентября.