Прокуратура нашла нарушения в использовании газопровода в Кадомском районе

В отношении главы сельского поселения возбудили дело.

Прокуратура провела проверку и нашла нарушения в использовании газопровода в Кадомском районе. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

Установлено, что в августе 2015 года на территории Восходского сельского поселения построили и сдали в эксплуатацию объект газоснабжения в деревне Савино. Объект приняли на баланс Восходского сельского поселения, он находится в казне органа местного самоуправления.

С тех пор газопровод эксплуатируют с нарушением установленных требований. В частности, объект не обеспечен техническим обслуживанием, ремонтом и аварийно-диспетчерским сопровождением.

В отношении главы сельского поселения возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 9.1 КоАП.